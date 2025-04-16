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Bursa'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı.

Nuran Bıçak, Cem Şan  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Bursa'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Bursa

Yenişehir ilçesi semalarındaki uçuş sırasında arızalanan eğitim uçağı, kırsal Subaşı Mahallesi'ndeki bir tarlaya zorunlu iniş yaptı.

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Olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre yaralının olmadığı, uçağın teknik bir nedenle araziye iniş yaptığı öğrenildi.

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