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Bursa'da düşen uçağın kalkışı öncesindeki görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da düşen eğitim uçağının kalkışına hazırlanmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İsmail Özdemir   | 01.12.2022
Bursa'da düşen uçağın kalkışı öncesindeki görüntüleri ortaya çıktı

Bursa

Anadolu Ajansının (AA) ulaştığı görüntülerde, TC-UHY kuyruk numaralı uçağın Yunuseli Havaalanı'nda saat 13.20'de uçağın piste çıktığı görülüyor.

Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı pilot Hakan Köksal yönetimindeki uçağın bir süre ilerledikten sonra pervanelerinin dönmeye başlaması ve havalanmaya hazırlanması da kayıtlarda yer aldı.

Uçağın, kalkışından sonra Sakarya'nın Pamukova ilçesine indiği, buradan tekrar havalanıp Bursa'ya dönerken Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali yakınında araziye düştüğü öğrenildi.

Pilot Köksal'ın yanı sıra uçakta bulunan Burcu Sağlam'ın hayatını kaybettiği kazanın sebebine ilişkin ekiplerin çalışması devam ediyor.


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Bursa'da düşen uçağın kalkışı öncesindeki görüntüleri ortaya çıktı

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