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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı 5 milyon 239 bin 426'dır

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı 5 milyon 239 bin 426'dır. Bunların da 1 milyon 22 bin 703'ü ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite okuyan öğrencilerden oluşuyor." ifadesini kullandı.

Ahmet Sertan Usul   | 01.12.2022
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı 5 milyon 239 bin 426'dır

Ankara

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde geçici koruma altında 3 milyon 577 bin 714 Suriyeli olduğunu belirtti.

Türkiye'de, 318 bin 717'si uluslararası koruma kapsamında olmak üzere toplam 3 milyon 896 bin 431 sığınmacı bulunduğunu kaydeden Çataklı, ikametli olarak da 1 milyon 342 bin 995 kişinin yaşadığını ifade etti.

Çataklı, "Böylece ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı 5 milyon 239 bin 426'dır. Bunların da 1 milyon 22 bin 703'ü ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite okuyan öğrencilerden oluşuyor." bilgisini paylaştı.

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