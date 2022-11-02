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Bursa'da devam eden fabrika yangınıyla ilgili hava kirliliği uyarısı

Bursa'daki tekstil fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından hava kirliliği uyarısında bulunuldu.

Cem Şan   | 02.11.2022
Bursa'da devam eden fabrika yangınıyla ilgili hava kirliliği uyarısı Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Nilüfer Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil farikasında başlayan yangının civara yayılmaması ve can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hava kirliliği izleme istasyonumuzdan aldığımız verilere göre yangının bulunduğu ve yayıldığı çevrede, başta partikül maddeler olmak üzere hava kirleticileri miktarında artış görülmüştür." bilgisine yer verildi.

Partikül maddeye maruz kalmanın hem kısa hem de uzun dönemde solunum ve kalp damar hastalıkları, astım atakları, solunumla ilgili rahatsızlıklarda ve hastaneye başvurularda artışa neden olabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Partikül maddeye maruz kalmak kalp damar hastalıkları, solunum hastalıkları ve akciğer kanserinden ölümlerde artışa yol açar. Nilüfer Belediyesi olarak vatandaşlarımızın partikül madde maruziyetine karşı astım, solunum yolu hastalıkları, kalp ve akciğer hastalığı olanlar başta olmak üzere, çocuklar ve yaşlılar gibi risk grubunda olanların, kirliliğin yoğun olduğu bölgede açık havada bulunmaktan mümkün olduğunca kaçınmalarını tavsiye ederiz. Yangının söndürülmesi ve can kaybı yaşanmaması için emek veren herkese teşekkür ederiz."

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