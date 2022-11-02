Aydın'da sürücüsü fenalaşan kamyonet, denize düştü
Aydın'ın Didim ilçesinde sürücüsünün fenalaştığı kamyonet, denize düştü.
Aydın
Alınan bilgiye göre, balık satıcısı Şehmus Gündüz, balık almak için geldiği Altınkum Mahallesi'ndeki limana kamyonetini yanaştırırken direksiyonda fenalaştı.
Durumu fark eden çevredekiler, Gündüz'ü son anda aracından çıkarmayı başardı. Kamyonet ise denize düştü.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gündüz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kamyonet ise vinç yardımıyla denizden çıkartıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.