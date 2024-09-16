Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'da Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bursa
Söğütalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor https://t.co/1a06GDXxHi pic.twitter.com/YPDc88V86c— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 16, 2024
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.