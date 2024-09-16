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Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'da Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mustafa Bikeç  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa

Söğütalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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