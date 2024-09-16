Bakan Güler: Ülkemiz, müzakere masalarının ve uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline gelmiştir
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin güçlü duruşuyla pek çok coğrafyada etkin ve yapıcı bir rol üstlendiğini, müzakere masalarının ve uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline geldiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, Bayburt'ta konuşlu 17'nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Mehmetçiklerle bir araya gelen ve konuşma yapan Güler, bu toprakların, düşman işgali altında yoksulluk ve bin bir türlü acıya maruz kalsa da sancağı yere düşürmeyen, Kop Dağları'nı düşmana dar ederek al kanıyla destanlar yazan kahramanların yurdu olduğunu vurguladı.
Güler, Türkiye'nin, her alanda olduğu gibi şanlı ordusunun da imkan ve kabiliyetlerini artırmak için yatırımlarına devam ettiğini dile getirerek, yapılan yeni kışlada komando taburu, topçu taburu, komutan yardımcılığı, lojistik destek komutanlığı binaları gibi en modern teknolojiye sahip birçok binanın bulunduğunu belirtti.
Bakan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Küresel düzenin yeniden yapılanma sancılarını yaşadığı, jeopolitik gerginliklerin derinleştiği, buna bağlı olarak da ülkemize yönelik risk ve tehditlerin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Milli güvenliğimizi ve varlığımızı tehdit eden gelişmelerin ortaya çıktığı bu kaotik süreçte Türkiye, alışılmış metotlarla tedbir almak yerine Sayın Cumhurbaşkanımızın stratejik vizyonu ve liderliği sayesinde, etkili ve önleyici politikalar ortaya koymaktadır.
Ülkemiz, bu güçlü duruşuyla pek çok coğrafyada etkin ve yapıcı bir rol üstlenmiş, müzakere masalarının ve uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline gelmiştir. Dünyanın başat aktörleri dahi Türkiye'nin güçlü temaslarını ve üstlendiği etkin inisiyatifi açıkça dile getiriyorlar.
Etki ve ilgi alanlarımızın böylesine genişlediği, ufuk ötesinin öngörülebildiği, ülkemize tehdit oluşturabilecek terörün kaynağında yok edildiği bir güvenlik ortamını gerçeğe dönüştüren Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de bunun bilinciyle ve üstün bir vazife şuuruyla, gelinen bu seviyeyi daha yukarılara taşımak için var gücüyle çalışmalarını sürdürmektedir."
"Terör örgütünün en ufak bir şekilde kıpırdanmasına izin vermiyoruz"
Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin ve milletin güvenliği için yurt içinde ve sınır ötesinde yeni destanlar yazarken, 17'nci Komando Tugayına bağlı komando taburlarının da Fırat Kalkanı Harekatı alanında büyük özveriyle ve kahramanca görevlerine devam ettiğinin altını çizdi.
İcra edilen başarılı operasyonlarla, terör örgütünün belini kırdıklarına işaret eden Güler, "Terör örgütünün en ufak bir şekilde kıpırdanmasına izin vermiyoruz. Bu amaçla, gözümüzün değmediği ve ayağımızın basmadığı alan bırakmayarak terör bataklığını kurutacak, ülkemize, milletimize ve komşularımıza tehdit oluşturan terör örgütünün kökünü kazıyacağız. Son çırpınışlarını veren teröristlerin başı, tereddütsüz bir şekilde ezilecektir." ifadelerini kullandı.
Bakan Güler, ordunun terörle mücadelenin yanı sıra hudutların emniyetinin sağlanmasından, bayraklaşan yurt topraklarının teminatını sağlamaya, mavi ve gök vatandaki hak ve menfaatlerin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine, geniş kapsamlı tatbikatların icrasından yerli, milli ve modern savunma sanayisinin geliştirilmesine kadar birçok faaliyeti eş zamanlı olarak büyük bir başarıyla icra ettiğini dile getirdi.
"17'nci Komando Tugayımız, milli ve manevi değerlerimiz uğrunda şehitler verdi"
Tüm bu görev ve faaliyetlerin aynı anda büyük bir başarıyla icra edilmesinde, personelin yüksek fedakarlık ve gayretinin belirleyici etken olduğuna dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:
"Elbette cesaretin, özverinin, gözü pekliğin temsilcisi olan siz kahraman komandolarımızın da bu başarılarda müstesna bir katkısı var. Bu vesileyle, sizlerin şahsında şu anda dahi Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde emsalsiz bir yiğitlik örneği sergileyerek teröristlere göz açtırmayan komandolarımızı yürekten tebrik ediyor kendilerine görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Bugüne kadar elde ettiğimiz tüm başarılarda en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize ait. Bayburt'umuz ve 17'nci Komando Tugayımız da aziz vatanımızın savunmasıyla milli ve manevi değerlerimiz uğrunda şehitler verdi. Onların bizlere bıraktığı bu kutsal emanete sahip çıkmak, vatanımıza ve milletimize olan borcumuzu ödemek, sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmek, boynumuzun borcudur. Bu bilinçle ordumuzun göz bebeği siz kahraman komandolarımızın da sahip olduğu yüksek nitelik ve tecrübeyle sorumluluklarınızı üstün bir vazife anlayışıyla icra edeceğinize yürekten inanıyor, görevlerinizde üstün başarılar diliyorum."
Güler, Cumhuriyet'in ikinci asrına başlanılan bu tarihi dönemde, Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda savunma ve güvenliğin yüzyılı yapmanın en önemli hedefleri olduğunu vurgulayarak, bu anlayışla daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceklerini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.