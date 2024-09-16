Ordu'da sahipsiz köpeklerin bir kişiye saldırması kameraya yansıdı
Ordu'nun Korgan ilçesinde sahipsiz köpeklerin bir kişiye saldırması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Ordu
Dip Mahallesi'nde gece saatlerinde sokakta yürüyen Nuh Ç, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Nuh Ç, bir köpeğin kolundan, diğerinin de bacağından ısırması sonucu yere düştü.
Bir süre sonra bölgeden uzaklaşan sahipsiz köpeklerin yeniden geldiğini gören Nuh Ç, kaçarak olay yerinden ayrıldı.
Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.