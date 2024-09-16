Dolar
33.99
Euro
37.84
Altın
2,580.37
ETH/USDT
2,290.50
BTC/USDT
57,886.00
BIST 100
9,577.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ordu'da sahipsiz köpeklerin bir kişiye saldırması kameraya yansıdı

Ordu'nun Korgan ilçesinde sahipsiz köpeklerin bir kişiye saldırması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Eyüp Elevli  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Ordu'da sahipsiz köpeklerin bir kişiye saldırması kameraya yansıdı

Ordu

Dip Mahallesi'nde gece saatlerinde sokakta yürüyen Nuh Ç, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Nuh Ç, bir köpeğin kolundan, diğerinin de bacağından ısırması sonucu yere düştü.

Bir süre sonra bölgeden uzaklaşan sahipsiz köpeklerin yeniden geldiğini gören Nuh Ç, kaçarak olay yerinden ayrıldı.

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Filistin'e destek paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yapay zeka ürünü "Boykot" şarkısı ile Filistin'e destek
MSB, 1890 yılında İstanbul'da batan Ertuğrul Fırkateyni'ndeki şehit denizcileri andı
Karabük'te çıkan orman yangınında 15 dönüm alan zarar gördü
Bakan Güler: Ülkemiz, müzakere masalarının ve uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline gelmiştir

Benzer haberler

Ordu'da sahipsiz köpeklerin bir kişiye saldırması kameraya yansıdı

Ordu'da sahipsiz köpeklerin bir kişiye saldırması kameraya yansıdı

Ordu'da 500 bini aşkın kişi dağ kızağı heyecanı yaşadı

Ordu'daki 21 virajlı yol, görüntüsüyle sürücüleri ve vatandaşları tedirgin ediyor

"Sakin şehir" Perşembe, 8 ayda yaklaşık 700 bin ziyaretçiyi ağırladı

"Sakin şehir" Perşembe, 8 ayda yaklaşık 700 bin ziyaretçiyi ağırladı
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet