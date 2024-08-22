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Bursa'da barakadan zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, barakada çıkıp zeytin ağaçlarına sıçrayan yangın söndürüldü.

Sergen Sezgin  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Bursa'da barakadan zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü

Bursa

İsmetiye Mahallesi'ndeki barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler çevredeki zeytin ağaçlarına sıçradı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında baraka ve zeytin ağaçları zarar gördü.

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