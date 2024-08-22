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TCG Alemdar gemisi Dynamic Monarch-24 tatbikatına katılacak

Yusuf Soykan Bal  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
TCG Alemdar gemisi Dynamic Monarch-24 tatbikatına katılacak

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Alemdar kurtarma gemisinin, Norveç'teki Dynamic Monarch-24 tatbikatına katılacağını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "TCG Alemdar kurtarma gemimiz, 8-20 Eylül 2024 tarihleri arasında Norveç'te icra edilecek olan Dynamic Monarch-24​​​​​​​ Tatbikatı'na iştirak etmesi amacıyla 19 Ağustos'ta Umuryeri/Beykoz’da gerçekleştirilen tören ile uğurlandı." ifadesine yer verildi.


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