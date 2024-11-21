Bursa ve Balıkesir’de sağanak ve lodos etkili oluyor
Bursa ve Balıkesir’de sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiliyor.
Balıkesir
İlçe merkezine 35 kilometre mesafedeki Altınoluk ve Şahindere mahallelerinde sabah saatlerinde başlayan yağmur ve lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar kordonu su altında bıraktı.
Şiddetli lodosun etkisiyle oluşan yaklaşık 3 metre boyundaki dalgalar nedeniyle kordon bölgesi deniz dolgusunda kullanılan irili ufaklı taşlarla doldu.
İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Güre Mahallesi'nde de saatteki hızı zaman zaman 75 kilometreyi aşan lodos dolayısıyla bağlı olduğu iskeleden ipi kopan ve sahile vuran bir balıkçı teknesi kullanılamaz hale geldi.
Ayrıca sahile yakın noktalarda bulunan kafe, çay bahçesi ve büfe gibi işletmelerin masa ve sandalyeleri ile gölgelikleri zarar gördü.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Altınoluk ve Güre mahallelerindeki mazgalları açarak ve denizin taşıdığı atıkları temizleyerek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iş yerinin çatısından beton zemine düşerek yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Nuri C. (67), Mahmudiye Mahallesi 5. Sokak'taki tek katlı iş yerinin çatısına lodosun getirdiği çöpleri temizlemek için çıktı.
Lodos yüzünden bir anda dengesini yitiren Nuri C, kafa üstü beton zemine düşerek yaralandı.
Çevredekilerin yardım çağrısında bulunmasının ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nuri C'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.