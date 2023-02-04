Dolar
18.83
Euro
20.33
Altın
1,865.95
ETH/USDT
1,678.20
BTC/USDT
23,412.00
BIST 100
4,997.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bursa-İstanbul hattında deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü tüm seferleri, fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Fatih Çapkın   | 04.02.2023
Bursa-İstanbul hattında deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Bursa

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, Bursa ile İstanbul arasında 08.00 ila 19.30 saatlerindeki 16 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Marmara Denizi'nde sabahtan itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 50 ila 105 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
Bursa-İstanbul hattında deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Bursa'da kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi öldü
Diyarbakır'da yolcu otobüsü buzlanma nedeniyle şarampole düştü
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vatandaşlara "olumsuz hava koşulları" uyarısı

Benzer haberler

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi

Bursa-İstanbul hattında deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Bursa'da kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi öldü

İstanbul'da kış lastiği denetimi yapıldı

İstanbul'da kış lastiği denetimi yapıldı

İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
Uludağ'da tatilciler okulların açılmasına iki gün kala pistleri doldurdu

Uludağ'da tatilciler okulların açılmasına iki gün kala pistleri doldurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet