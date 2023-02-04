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Bursa'da kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi öldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Fatih Çapkın, Ayhan Fidan   | 04.02.2023
Bursa'da kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi öldü

Bursa

Şuayip Giren (25) yönetimindeki 26 KD 523 plakalı otomobil, Çanakkale-Bursa kara yolunun Tophisar mevkisinde İsmail A. idaresindeki 55 AGY 266 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, otomobildeki sürücü ile diğer 5 kişi araçta sıkıştı.

Kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekiplerce yapılan kontrolde, otomobildeki Şerife Mert (36), Hacer Mert (32), Eşraf Giren (61) ve Hatice Giren'in (57) hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı olarak otomobilden çıkarılan Yavuz Selim Mert (5) kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan otomobilin sürücüsü Şuayip Giren de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kazada ölenlerin cesetleri de hastanenin morguna götürüldü.

Bu arada otomobildeki kişilerin Bursa'daki yakınlarının düğününe giderken kazaya yaptıkları öğrenildi.

Hayatını kaybedenleri cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Samsun'un Vezirköprü ilçesine gönderilecek.

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