Dolar
16.08
Euro
18.19
Altın
1,809.78
ETH/USDT
3,878.20
BTC/USDT
46,945.00
BIST 100
2,369.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 4'ü daha iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında yapılan deniz otobüsleri seferlerinden 4'ü daha kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Mustafa Bikeç   | 17.12.2021
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 4'ü daha iptal edildi

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Deniz otobüslerinin saat 07.00 ve 08.30'daki seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa, 5-11 yaş aralığındaki çocukların Kovid-19'a karşı aşılanmasına hız veriyor
Avustralya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
AB, Pfizer-BioNTech'in Omicron'a karşı geliştireceği aşıdan 180 milyon doz alacak
İtalya'da Kovid-19 salgınında marttan beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Türkiye'de 18 bin 100 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 4'ü daha iptal edildi

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 4'ü daha iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinden bazıları iptal edildi

Bolu Dağı'nda kıs lastiği uygulaması yapıldı

Hipodromda seyis, ringde 'demir yumruk' kick boksçu

Hipodromda seyis, ringde 'demir yumruk' kick boksçu
'Otobüs-minibüs-midibüs' ihracatında aslan payı Fransa ve Almanya'nın

'Otobüs-minibüs-midibüs' ihracatında aslan payı Fransa ve Almanya'nın
'Uludağ'ın köşkleri' erken rezervasyonla 2022'yi dolu karşılayacak

'Uludağ'ın köşkleri' erken rezervasyonla 2022'yi dolu karşılayacak