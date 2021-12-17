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FETÖ'nün Adalet Bakanlığındaki mahrem yapılanması soruşturmasında 30 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün Adalet Bakanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21'i görevde 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sefa Şahin, Sertaç Bulur   | 17.12.2021
FETÖ'nün Adalet Bakanlığındaki mahrem yapılanması soruşturmasında 30 gözaltı kararı

Ankara

Kararın ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 5 ilde operasyon düzenledi.

Sabah erken saatte başlatılan eş zamanlı operasyonlarda, gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 27'si gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında infaz ve koruma memuru, öğretmen, sosyolog, memur, şoför ve tekniker olmak üzere 21 aktif çalışanın olduğu öğrenildi.

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