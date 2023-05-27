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Bozdağ: İmralı'da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır

Bakan Bozdağ, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da hiçbir görüşme yapılmadığını belirterek "Aksine iddialar, terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği gizlemek için bile bile söylenmektedir." dedi.

Kemal Karadağ  | 27.05.2023 - Güncelleme : 27.05.2023
Bozdağ: İmralı'da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır

Ankara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında dile getirdiği iddialara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İmralı’da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır. Aksine iddialar, terör örgütlerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği gizlemek için bile bile söylenmektedir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Hiçbir yalan terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği gizlemeye yetmez."

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