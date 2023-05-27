Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı
Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü PKK/KCK mensubu 4 kişinin yakalandığı bildirildi
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2023
Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 2‘sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/eoo6iy7VoV