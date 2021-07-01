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Bombalı saldırı hazırlığındaki terörist Ankara'da yakalandı

Ankara'da düzenlenen operasyonda yakalanan Suriye uyruklu teröristin üzerinden bombalı düzeneklere bağlanmaya hazır cep telefonu ele geçirildi.

Hamdi Çelikbaş,Cankut Taşdan   | 01.07.2021
Bombalı saldırı hazırlığındaki terörist Ankara'da yakalandı

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, istihbarat birimleri, son dönemde terör örgütü PKK/KCK ve Suriye yapılanması PYD/YPG'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar üzerine terör örgütünün eylem hazırlığı içinde olduğunu belirledi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Uluslararası Risk Analiz Grupları'nda görev yapan profil uzmanları, Suriye'den kaçak yollarla geldikleri belirlenen şüphelilerin izini sürdü.

Ankara'da düzenlenen operasyonda iki araç içinde bulunan Suriye uyruklu 10 kişiyi gözaltına alan ekipler, yakalanan şüphelilerden H.H.C'nin üzerinden bombalı düzeneklere bağlanmaya hazır hale getirilmiş cep telefonu ele geçirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile soruşturmayı derinleştiren ekipler, H.H.C'nin üzerinden çıkan dijital materyalleri inceledi.

TEM Şube Müdürlüğünün dijital ve siber inceleme birimince deşifresi yapılan materyallerde, H.H.C'nin terör örgütü PYD/YPG içerisinde M.S. ve A.S. ile birlikte eğitim aldığı tespit edilirken, örgütün sözde özel kuvvetler yapılanmasının kullandığı elbiseler ve uzun namlulu silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı.

Bunun üzerine H.H.C'nin irtibatta olduğu M.S. ve A.S'nin adresini tespit eden polis ekipleri, şüphelileri düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Devam eden siber incelemelerde Suriye'de hazırlanmış patlayıcı maddelere ait fotoğraflara ulaşıldı.

Bombalı saldırı için Türkiye'ye geldiğini itiraf etti

Gözaltına alınan kişilerin sorgusu için İstihbarat, TEM ve Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli uzmanlardan özel ekip oluşturulurken, şüphelilerden H.H.C. Türkiye'ye bombalı eylem yapmak için girdiğini itiraf ederek, Suriye'de PYD/YPG içerisinde 7 aylık sürede M.S. ile birlikte yer aldığını anlattı.

Şüphelilerin terör örgütü için Suriye'de faaliyet gösterdiklerini, ideolojik ve silahlı eğitim aldıklarını, örgüt için tünel ve menfez kazdıkları belirleyen ekipler, patlayıcı maddeler üzerine eğitim alan H.H.C'nin para teklif edilerek bombalı saldırı gerçekleştirmesi için Türkiye'ye gönderildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler şüphelinin kaçak yollarla Suriye'den Türkiye'ye girişini sağlayanları da yakaladı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı

Sorgularının ardından silahlı terör örgütüne üye olma ve PYD/YPG adına bombalı eyleme teşebbüs suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.H.C, M.S. ve A.S. tutuklanırken, 3 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Türkiye'ye kaçak yollara giren diğer yabancı uyruklu şahıslar ise gerekli işlemler için Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerin soruşturma esnasında teşhis ettiği, İstihbarat ve TEM ekiplerince deşifre edilen örgüt mensuplarına yönelik çalışmaların derinleştirilerek sürdürüldüğü bildirildi.

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