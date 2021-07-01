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Adalet Bakanı Gül'den Hayvanları Koruma Kanunu teklifine ilişkin açıklama: Önemli bir adım

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hayvanları mal değil, can olarak gören bir anlayışla hazırlanan Hayvanları Koruma Kanunu teklifinin can dostları koruyacak önemli bir adım olduğunu belirtti.

Aybüke İnal Kamacı   | 01.07.2021
Adalet Bakanı Gül'den Hayvanları Koruma Kanunu teklifine ilişkin açıklama: Önemli bir adım

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kanun teklifiyle ilgili Twitter'daki açıklamasında, şunları kaydetti:

"Hayvanları mal değil, can olarak gören bir anlayışla hazırlanan kanun teklifi, can dostlarımızı koruyacak önemli bir adım. Tüm milletvekillerimize, sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun, can dostlarımızın daha korunaklı bir dünyada yaşamalarına vesile olsun."

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