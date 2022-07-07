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Bolu'da sağanak sele neden oldu

Bolu'nun Seben ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı.

Mehmet Emin Gürbüz   | 07.07.2022
Bolu'da sağanak sele neden oldu

Bolu

İlçede öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak, Çeltikdere köyündeki iki mahalleden geçen 7 derenin taşmasıyla sele neden oldu.

Sel nedeniyle su altında kalan tarım arazileri zarar gördü. Bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, İl Özel İdaresi, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, AA muhabirine, sağanak nedeniyle ilçede sel meydana geldiğini belirterek, "Çeltikdere köyünde 2 mahalleden geçen dereler taştı. Yerleşim alanlarında zarar yok, ekili alanlar zarar gördü." diye konuştu.

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