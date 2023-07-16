Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve yerden müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bolu
İlçeye bağlı Dedeler köyü Iscakkaya mevkisinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çevre illerden de destek gönderildi.
Orman Genel Müdürlüğü yangın söndürme helikopteri, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 11 pikap, 6 su tankeri, 2 greyder, 3 kepçe, 10 su tankeri ve 2 dozerin katıldığı çalışmalara, 200 orman görevlisinin yanı sıra bölgede bulunan köy sakinleriyle kurumların personeli de destek veriyor.
Yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.