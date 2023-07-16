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KKTC'de sıcak nedeniyle 21 Temmuz'a kadar belirli saatlerde dışarıda çalışılması yasaklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), sıcak hava koşulları nedeniyle 17-21 Temmuz'da belirli saatlerde dışarıda, güneş altında çalışılması yasaklandı.

Dilara Karataş  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
KKTC'de sıcak nedeniyle 21 Temmuz'a kadar belirli saatlerde dışarıda çalışılması yasaklandı

Ankara

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınan yasak kararı, dün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Bakanlığın, Meteoroloji Dairesinin hava sıcaklığı tahminleri baz alınarak sürekli güneş altında çalışan işçilerin sağlığının korunabilmesi amacıyla 17 Temmuz'dan 21 Temmuz'a kadar 12.00 - 16.00 saatlerinde dışarıda çalışılmasını yasakladığı belirtildi.​​​​​​​

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