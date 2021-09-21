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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak etkisini gösteriyor.

Mehmet Emin Gürbüz   | 21.09.2021
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz - Anadolu Ajansı

Bolu

Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Bölgede görev yapan Karayolları ekipleri sürücüleri, sis lambaları ve ışıklı tabelalarla dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları yönünde uyarıda bulunuyor.

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