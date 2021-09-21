Dolar
8.63
Euro
10.13
Altın
1,761.72
ETH/USDT
3,053.30
BTC/USDT
43,009.00
BIST 100
1,400.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda başladı
logo
Gündem

1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya yakasındaki kulesine çıkan gazeteciler, çalışmaları 318 metre yükseklikten görüntüledi.

Burak Akay   | 21.09.2021
1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi Fotoğraf: Ali Atmaca - Anadolu Ajansı

Çanakkale

Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Lapseki içesinde bulunan Asya Ankraj Sahası'na gelen basın mensupları, burada bulunan iskeleden teknelerle Asya Kulesine götürüldü.

Asansörlerle iki grup halinde kuleye çıkan yaklaşık 80 gazeteci, buradaki çalışmaları 318 metre yükseklikten görüntüleyerek yetkililerden bilgi aldı. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da ziyaret programı kapsamında köprü inşaatında devam eden çalışmaları inceleyip köprünün deniz üzerindeki çalışabilmesi için oluşturulan ve işçiler tarafından kullanılan "kedi yolu"ndan beraberindekilerle 4 bin 608 metre yürüyerek Avrupa kıtasına geçmesi bekleniyor. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı 47 ilde yüzde 65'i geçti
ABD, kasımdan itibaren ülkeye seyahat edecek tüm yabancı ülke vatandaşlarından aşı kanıtı isteyecek
En az iki doz Kovid-19 aşısı yaptıranlar temaslı olduğunda karantinaya girmeyecek
Japonya'dan Kovid-19'a karşı mücadelede 'aşıya adil erişim' vurgusu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi

1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi

1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliye montajları tamamlanma aşamasına geldi

Adalet Bakanı Gül'den "yargıda sözleşmeli personel" değerlendirmesi

Çanakkale Boğazı açıklarında gemi kazası

Çanakkale Boğazı açıklarında gemi kazası
Troya Müzesi'nde açılan sergi, kazıların 150 yıllık geçmişini belgelerle anlatıyor

Troya Müzesi'nde açılan sergi, kazıların 150 yıllık geçmişini belgelerle anlatıyor
'1915 Çanakkale Köprüsü'nde 67 tabliyenin montajı tamamlandı

'1915 Çanakkale Köprüsü'nde 67 tabliyenin montajı tamamlandı