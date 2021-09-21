Konya'da FETÖ'nün 'mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı
Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, "kripto" olduğu belirlenen 132 şüphelinin örgütle iltisakı deşifre edildi.
Konya
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün "TSK mahrem ve rehberlik yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.
Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, haklarında işlem bulunmayan ve "kripto" olduğu belirlenen 132 şüphelinin örgütle iltisakının deşifre edildiği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.