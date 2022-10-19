Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösteriyor.
Düzce/Bolu
Abant kavşağı, Yumrukaya, Kaynaşlı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Yağışın da etkili olduğu bölgede görevliler, sürücüleri sis farları açık ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.
Öte yandan Bolu kent merkezinin yüksek kesimlerinde de sis etkili oluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.