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Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösteriyor.

Murat Ataseven, Mehmet Emin Gürbüz   | 19.10.2022
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor Fotoğraf: Murat Ataseven / AA

Düzce/Bolu

Abant kavşağı, Yumrukaya, Kaynaşlı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Yağışın da etkili olduğu bölgede görevliler, sürücüleri sis farları açık ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Öte yandan Bolu kent merkezinin yüksek kesimlerinde de sis etkili oluyor.

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