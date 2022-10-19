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Amasya'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Cihan Okur, Hülya Turan   | 19.10.2022
Amasya'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Amasya

İstanbul'da Giresun'un Alucra ilçesine giden İbrahim Bulut yönetimindeki Rota Turizme ait 34 TN 60 28 plakalı yolcu otobüsü, Kayadüzü mevkisinde Selahattin İnanır'ın kullandığı 52 ADJ 308 plakalı tırla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüsteki yolculardan Dursun Şerbetçi ve Temel Aslantürk hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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