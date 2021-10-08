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Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.

Zafer Göder, Ömer Ürer   | 08.10.2021
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor Fotoğraf: Zafer Göder - Anadolu Ajansı

Bolu

Bölgede Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis etkisini gösteriyor.

Görüş mesafesinin düştüğü güzergahta görev yapan kara yolları ekipleri, sürücüleri sis lambaları ve ışıklı tabelalarla uyarıyor.

Trafik ekipleri de sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulunuyor.

Öte yandan, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde de sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde otoyolun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Yoğun sis nedeniyle sürücüler, trafikte yavaş seyrediyor.

Bölgede ring halinde görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarıyor.

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