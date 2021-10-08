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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te gençlerle buluştu

Erbaş, 'Ruhumuzu, gönlümüzü, aklımızı, zihnimizi, kalbimizi kötülüklerden arındırmak için ibadet ediyoruz.' dedi.

Adsız Günebakan   | 08.10.2021
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te gençlerle buluştu

Gaziantep

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ruhumuzu, gönlümüzü, aklımızı, zihnimizi, kalbimizi kötülüklerden arındırmak için ibadet ediyoruz." dedi.

Erbaş, Gaziantep İl Müftülüğünün Ali Topçuoğlu Camisi'nde düzenlediği "Sabah Namazı Gençlik Buluşması"na katıldı.

Camide gençlerle namaz kılmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Erbaş, şöyle konuştu:

"Allah Resulü Efendimiz buyuruyor ki, hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde, yani mahşer gününde, Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek yedi sınıf insan vardır. Bu yedi sınıf insanı sayarken içlerinden birisinin de huzuru, neşvünemayı, gönlünün huzurunu mescitlerde, camilerde bulan gençler olduğunu buyuruyor. Sizlere işaret ediyor. Bu müjdeye nail olmayı Cenabıhak hepimize nasip eylesin. Bu dünyada ne için varız, Rabbimizin ve Peygamberimizin bu müjdelerine nail olabilmek, en güzel ameli işlemek için varız."

Erbaş, kötülüklerden arınmak için ibadet ettiklerini dile getirerek, "Dünyada olmamızın hikmeti, en güzel işi hangimiz yapıyoruz bunun tespit edilmesi ve ahirette ona göre mükafata nail olmamız ya da cezayla karşı karşıya kalmamızdır. Bunun için gayret ediyoruz. Bunun için ibadet, hayır hasenat yapıyoruz. Güzel işler, güzel ameller yapıyoruz. Bunun için ibadet ediyoruz. Ruhumuzu, gönlümüzü, aklımızı, zihnimizi, kalbimizi kötülüklerden arındırmak için ibadet ediyoruz. O imtihanı öyle kazanacağız." diye konuştu.

Programa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ile çok sayıda genç katıldı.

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