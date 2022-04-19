Dolar
14.66
Euro
15.83
Altın
1,978.95
ETH/USDT
3,043.60
BTC/USDT
40,729.00
BIST 100
2,528.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis ulaşımı güçleştiriyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkili oluyor.

Murat Ataseven   | 19.04.2022
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis ulaşımı güçleştiriyor

Düzce

Bolu Dağı'nın Yumrukaya, Abant Kavşağı ile Düzce kesiminde bulunan Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.

Sis nedeniyle de görüş mesafesinin azaldığı bölgede trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Karayolları ekipleri, ışıklı tabelalarla sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyarıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanghay'da Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınında 7 kişi daha öldü
ABD'nin 4 büyük hava yolu firması, iç hat uçuşlarında maske zorunluluğunu kaldırdı
Türkiye'de 4 bin 542 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da Kovid-19 vakaları bir günde yüzde 90 arttı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 663'e çıktı

Benzer haberler

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis ulaşımı güçleştiriyor

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis ulaşımı güçleştiriyor

Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kalp krizi geçirdikten sonra tanıştığı bisikletle sağlığa pedal çeviriyor

Batı Karadeniz'de balıkçılar umudunu gelecek sezona bıraktı

Batı Karadeniz'de balıkçılar umudunu gelecek sezona bıraktı
Düzce'de tıbbi atık tesisinde yılın ilk çeyreğinde 148 ton atık bertaraf edildi

Düzce'de tıbbi atık tesisinde yılın ilk çeyreğinde 148 ton atık bertaraf edildi
Türkiye'deki ikizinin yanına gelen Victoria'nın kalbi Ukrayna'daki yakınları için atıyor

Türkiye'deki ikizinin yanına gelen Victoria'nın kalbi Ukrayna'daki yakınları için atıyor