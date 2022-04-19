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FETÖ'nün "izdivaç" yapılanması operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) izdivaç yapılanmasına yönelik soruşturmada, "ByLock" içeriklerinde kişisel bilgileri geçtiği tespit edilen 14 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

Başak Akbulut Yazar   | 19.04.2022
FETÖ'nün "izdivaç" yapılanması operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" içeriklerinde adlarının ve kişisel bilgilerinin geçtiği tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli olmak üzere Aksaray, Ankara, Antalya ve Eskişehir'de operasyon düzenlendi.

İki şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi

Toplam 18 adrese yapılan operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı, iki şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.


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