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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini gösteriyor

Murat Ataseven   | 08.02.2022
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini gösteriyor

Düzce

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Gündüz başlayan kar yağışı kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkisini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışmasına devam ediyor, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kar yağışının bölgede 2 gün daha aralıklarla devam etmesi bekleniyor.



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