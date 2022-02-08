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Gündem

Muğla'da sağanak etkili oluyor

Durmuş Genç   | 08.02.2022
Muğla'da sağanak etkili oluyor

Muğla

Muğla ve ilçelerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Menteşe ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

Muğla-Yılanlı kara yolu ile Muğla-Denizli kara yolunun bazı kesimlerinde toprak kayması nedeniyle kaya parçaları yola döküldü. Ekipler yaptıkları çalışmalarla yolları ulaşıma açtı.

Aralıklarla etkili olan yağış ve fırtına Köyceğiz Gölü'nün su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Yağışlar nedeniyle bazı narenciye bahçeleri de su altında kaldı.

İl genelinde yağışlar aralıklarla sürüyor.

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