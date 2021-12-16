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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Kar kalınlığının bazı yerlerde 5 santimetreye ulaştığı bölgede karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Ömer Ürer, Murat Ataseven   | 16.12.2021
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Düzce

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve Elmalık mevkisinde akşam başlayan kar yağışı zaman zaman artırarak sürdürüyor.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 5 santimetreye ulaştığı güzergahta karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

D-100 kara yolunun Düzce geçişinde de gece yarısından itibaren devam eden kar, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Yağış, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler kesimlerinde de etkili oluyor.

Bölgede görev yapan Düzce ve Bolu Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları için uyarıyor.


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