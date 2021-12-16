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Narkotik köpeği 'Karlos' uyuşturucuyu toprağı kazarak çıkardı

Edirne'nin Keşan ilçesindeki uygulamada 4 kişi gözaltına alındı.

Gökhan Zobar   | 16.12.2021
Narkotik köpeği 'Karlos' uyuşturucuyu toprağı kazarak çıkardı

Edirne

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen genel asayiş ve trafik uygulamasında yapılan aramalarda narkotik dedektör köpeği "Karlos", 60 gram uyuşturucuyu toprağın altından kazarak çıkardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından suç unsurlarının ele geçirilmesi ve aranan kişilerin yakalanması amacıyla düzenlenen uygulamada çok sayıda noktada arama gerçekleştirildi.

Metruk binalarda ve şüpheli alanlarda dedektör köpeği "Karlos" ile narko-sokak alan taraması yapıldı.

Uyarı aldığı alanda aramalarını yoğunlaştıran narkotik köpeği, toprağı kazarak 60 gram sentetik uyuşturucu çıkardı.

Okul çevrelerine yakın umuma açık iş yerlerinde ve halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda olmak üzere 18 noktada 123 personel ile uygulama yapan ekipler, 120 araç sürücüsünü sorguladı, uygulamada 7 bin 625 lira para cezası uygulandı.

Aranması olan 4 kişi de gözaltına alındı.

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