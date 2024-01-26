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Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Mehmet Emin Gürbüz  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

Bolu

Öğleden sonra başlayan kar yağışı, gece zaman zaman etkili oluyor. Kar yağışı özellikle, D-100 kara yolunun Paşaköy, Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkisinde etkili oluyor.

Kara yolları ekipleri güzergah boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

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