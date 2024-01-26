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Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Muhammed Nuri Erdoğan  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.01'de merkez üssü Saimbeyli olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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