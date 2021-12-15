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Bolu Dağı'nda kar ve yağmur etkili oldu

Mehmet Emin Gürbüz   | 15.12.2021
Bolu Dağı'nda kar ve yağmur etkili oldu

Bolu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde karla karışık yağmur etkili oluyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde gün boyunca etkili olan sağanak, akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı.

Beyaz örtü ile kaplanan bölgede Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması sürdürdü.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kış lastiği ile yola çıkmaları ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde de karla karışık sağanak etkili oldu.


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