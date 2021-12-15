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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sayın Cumhurbaşkanımızın (BAE) ziyareti konusunda 14-15 Şubat için planlama yapıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın (BAE) ziyareti konusunda 14-15 Şubat için planlama yapıyoruz." dedi.

Behlül Çetinkaya, Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 15.12.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sayın Cumhurbaşkanımızın (BAE) ziyareti konusunda 14-15 Şubat için planlama yapıyoruz

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tensipleriyle eski Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) temaslarının ardından basına açıklamada bulundu.

Erdoğan'ın BAE ziyaretine ilişkin çalışmaların başladığını belirten Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti konusunda 14-15 Şubat için planlama yapıyoruz. 15 Şubat'ta Expo 2020'de Türkiye milli günü etkinliği düzenlemeyi planlıyoruz. Bugün muhataplarımızla da görüştük." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Ermenistan'la normalleşme kapsamında karşılıklı olumlu açıklamalar yapıldığını vurgulayarak, "Biz Azerbaycan ile her konuda istişare ediyoruz ve Azerbaycan'ın bilgisi dahilinde bu tür adımları atıyoruz. Kimse Azerbaycan'dan bağımsız ya da ayrı hareket edebilir miyiz diye sorgulamasın. Bir millet iki devletiz. Bunlar olumlu şeyler hepimize faydası olacak." dedi.

Güven artırıcı adımlar atmak gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, "Bir taraftan Azerbaycan ile Ermenistan arasında güven artırıcı adımlar atılıyor, bir taraftan da bizim de Ermenistan'la kendi aramızda Azerbaycan-Ermenistan arasındaki güven artırıcı adımlara paralel olarak atmamızda fayda gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ı özel temsilci olarak görevlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

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