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Bodrum'da otomobil yolda oluşan çukura düştü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su isale hattındaki patlama sonucu yolda oluşan çukura düşen otomobil çekici yardımıyla çıkarıldı.

Ali Rıza Akkır  | 21.07.2024 - Güncelleme : 21.07.2024
Bodrum'da otomobil yolda oluşan çukura düştü

Muğla

Akyarlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde su isale hattındaki patlama sonucu çukur oluştu. Bu sırada yolda seyir halindeki 48 BD 474 plakalı otomobil çukura düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri önlem aldı ve yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Hasar oluşan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Belediye ekiplerince bölgede onarım çalışması başlatıldı.

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