Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bilecik'in merkeze bağlı Kuyubaşı köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Bilecik
Köy yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, Bilecik Belediyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Alevler, 48 personel, 9 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 2 helikopterin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.