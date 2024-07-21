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Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bilecik'in merkeze bağlı Kuyubaşı köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Atahan Gezer, Muhsin Arslan  | 21.07.2024 - Güncelleme : 21.07.2024
Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bilecik

Köy yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, Bilecik Belediyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevler, 48 personel, 9 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 2 helikopterin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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