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Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

Patlamanın ardından suyun bir iş yerinin önündeki malzemeleri sürüklemesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Osman URAS, Ali Rıza Akkır  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

Muğla

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi.

Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndan geçen isale hattındaki patlamanın şiddetiyle asfalt yarılırken, yolda büyük çapta göçük oluştu. Daha önce birçok kez tekrarlandığı öğrenilen olayın ardından cadde üzerindeki bazı işletmelerin bahçelerini su bastı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, hatta gelen suyu kapatarak onarım çalışması başlattı.

Bodrum Belediyesi ekiplerince de çevrede temizlik çalışması başlatıldı.

Patlamanın ardından suyun bir iş yerinin önündeki malzemeleri sürüklemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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