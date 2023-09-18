Dolar
27.02
Euro
28.87
Altın
1,927.41
ETH/USDT
1,657.40
BTC/USDT
27,283.00
BIST 100
7,702.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Menderes ilçesinde, orman yangınına müdahale için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 2 personelin cenazelerine ulaşıldı. Kurtarma ekiplerinin, cansız bedenleri su yüzüne çıkarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 90. sayısını yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, Zonguldak'taki TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili "patlama" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 90. sayısını yayımladı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon Bülteni'nin 90. sayısını yayımladı.

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, Zonguldak'taki TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili "patlama" iddiası yalanlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi maden ocağındaki göçüğün nedeninin patlama değil tavan çökmesi olduğu bildirilen bültende, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

Öte yandan, bazı sosyal medya hesaplarından "Amasya İl Göç İdaresi yetkilileri, Suriyeli sığınmacıları evlerinde ziyaret ederek çocuklara kırtasiye malzemeleri hediye etti" iddiasıyla yayımlanan haberlerdeki fotoğrafın doğru olmadığı kaydedildi.

Bültende, söz konusu fotoğrafın, halihazırda Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın Zeytinburnu Belediye Başkanı'yken 2016'daki ev ziyareti sırasında çekildiği doğrulandı.

Ayrıca, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın valilik genelgeleriyle ilgili açıklama yaptığı" iddiasının dezenformasyon içerdiği belirtilerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir açıklaması bulunmamaktadır. Bahse konu açıklama tamamen uydurmadır." ifadelerine yer verildi.

Göbeklitepe'nin zeminine beton döküldüğü iddiası

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Şanlıurfa'da Neolitik arkeolojik sit alanı olan Göbeklitepe'nin zeminine beton döküldü" iddiasının da doğru olmadığı vurgulandı.

Bu iddiaya ilişkin bültende şunlar kaydedildi:

"UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de deprem riski nedeniyle koruma çalışmaları devam etmektedir. Bilimin ışığında yürütülen bu çalışmalar kapsamında beton değil orijinal duvar ve zemin dokusuna uygun harç kullanılmıştır. Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul da Göbeklitepe'ye beton dökülmesinin söz konusu olmadığını, kriterlere aykırı bir uygulamanın yapılmayacağını ifade etmiştir. Göbeklitepe'de dünya standartları kriterlerine uygun ve testlerden sonra zamana en dayanıklı olan harç tercih edilmiştir."

İtalyan firmanın Avustralya'daki fındık bahçesiyle ilgili iddialar

Bültende, İtalyan Ferrero firmasının Avustralya'daki fındık bahçesinin Türk fındığına darbe vuracağı yönündeki iddiaların da manipülasyon içerdiği duyuruldu.

Ferrero şirketinin Avustralya’daki fındık bahçesinden 2020’de rekolte beklentisini 5 bin ton olarak duyurduğu hatırlatılarak, Türkiye'nin 2022'de 765 bin tonla dünyanın en çok fındık üreten ülkesi olduğu vurgulandı.

Bültende, "Dolayısıyla iddiaya konu fındık bahçesinin Türkiye’deki fındık üretim ve piyasasını etkilemesi düşünülemez. Fındığın çikolata sektöründeki aroma özelliğinin önemi değerlendirildiğinde, Avustralya’da üretilen fındığın Türk fındığının lezzetini yakalayamayacağı da değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 90. sayısını yayımladı
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin davada savcılıktan tutuklama talebi
Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerin çok sayıda saldırının faili olduğu belirlendi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 90. sayısını yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 90. sayısını yayımladı

İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tesla ve SpaceX'in kurucusu Musk'ı kabulüne ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, 12 Eylül darbesine ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığından "1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu"

İletişim Başkanlığından "1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu"
İletişim Başkanlığınca, Hindistan'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında "Sıfır Atık" toplantısı düzenlendi

İletişim Başkanlığınca, Hindistan'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında "Sıfır Atık" toplantısı düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 88. sayısını yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 88. sayısını yayımladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet