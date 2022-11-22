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Bodrum'a sezonun son kruvaziyer seferini 'Costa Venezia' yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl ağırlanan son kruvaziyer "Costa Venezia", 1714 yolcu getirdi.

Ali Ballı   | 22.11.2022
Bodrum'a sezonun son kruvaziyer seferini 'Costa Venezia' yaptı Fotoğraf: Ali Ballı / AA

Muğla

İtalya bayraklı "Costa Venezia" adlı dev yolcu gemisi bu sezon 15'inci ve son kez rotasını Güney Ege'ye çevirdi.

İstanbul Limanı'ndan gelen ve Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırılan 323 metre uzunluğundaki gemide çoğu İspanyol, Alman ve İtalyan 1714 yolcu ve 988 personel bulunuyor.

İşlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, ilçeyi gezdi. Bazı turistler sahildeki kafe ve restoranlarda vakit geçirdi, denize girdi, bazıları da hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.

Geminin akşam saatlerinde Heraklion Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

101 gemi seferiyle 100 bine yakın yolcu geldi

Bodrum Cruise Port'tan yapılan açıklamada, limanın bu yıl rekor sayılabilecek gemi ve yolcu sayısıyla farklı ülkelerden gelen binlerce turiste ev sahipliği yaptığı bildirildi.

Limanın 101 sefer ve 100 bine yakın yolcuyla 2022 sezonunda Kuşadası ve İstanbul'un ardından en çok yolcu ağırlayan üçüncü liman olduğuna dikkat çekilen açıklamada, dünyanın en önemli kruvaziyer şirketlerine ait gemilerin bu yıl Bodrum sularından geçtiği kaydedildi.

Royal Carribbean'a ait 347 metre uzunluğunda "Odyssey of the Seas"ın ilk kez ilçeye geldiği hatırlatılan açıklamada, Bodrum'un bu büyüklükte bir gemiyi ilk kez ağırladığı vurgulandı.

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