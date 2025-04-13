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Bodrum'a "Marella Discovery 2" kruvaziyeri 1874 yolcu getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer ile 1874 yolcu geldi.

Osman URAS  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Bodrum'a "Marella Discovery 2" kruvaziyeri 1874 yolcu getirdi Fotoğraf: Osman URAS/AA

Muğla

Bahamalar bayraklı 264 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

Mikonos Limanı'ndan gelen gemide çoğunluğu İngiliz 1874 yolcu ile 739 personel bulunuyor.

Gemiden inen turistler gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaptı, çarşıyı ve tarihi yerleri gezdi.

Geminin bir sonraki durağı Kandiye (Heraklion) Limanı olacak.

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