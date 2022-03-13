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BM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüşen BM Genel Sekreteri Guterres, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür etti

Sefa Mutlu   | 13.03.2022
BM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması ve barışın yeniden tesisi için yoğun çaba sarf ettiklerini, insani yardım ve tahliyeler konusunda da gayret gösterdiklerini belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları dolayısıyla teşekkür etti.

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