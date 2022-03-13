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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, çalışma ziyareti kapsamında geldiği İstanbul’da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.

Gülsüm İncekaya   | 13.03.2022
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü

İstanbul

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulünün ardından Beyoğlu'nda bulunan Yunanistan Başkonsolosluğuna geçerek burada Bartholomeos ile bir araya geldi. Basına kısa bir görüntü veren ikili yaklaşık 45 dakika süren baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Miçotakis görüşmesinin ardından Yunanistan’a dönmek için Atatürk havalimanına hareket etti.

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