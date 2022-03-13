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İstanbul'da motosikletle motokuryelerin trafiğe çıkışlarına yarın izin verilecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarından itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verileceğini duyurdu.

Zeynep Rakipoğlu   | 13.03.2022
İstanbul'da motosikletle motokuryelerin trafiğe çıkışlarına yarın izin verilecek

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli İstanbullular; 14 Mart Pazartesi'den (yarın) itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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