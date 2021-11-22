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Bitlis'te Eren Kış-7 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Bitlis'te 680 personelin katılımıyla "Eren Kış-7 (Sarpkaya) Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu" başlatıldı.

İsmet Karakaş   | 22.11.2021
Bitlis'te Eren Kış-7 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu başlatıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, operasyonda, Bitlis İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, Jandarma Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 38 operasyonel timden 680 personel görev alıyor.

Açıklamada ayrıca, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor." ifadesine yer verildi.

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