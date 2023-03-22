Bitlis'te dağdan kopan kaya parçaları çevre yolunda ulaşımı aksattı
Bitlis'te dağdan kopan kaya parçalarının düşmesiyle ulaşıma kapanan çevre yolu tek yönlü açıldı.
Bitlis
Kentte çevre yolu, dağdan kopan tonlarca ağırlıktaki kaya parçalarının düşmesi sonucu kapandı.
Can ve mal kaybının yaşanmadığı yolda önlem alınmasının ardından Karayolları 118. Bitlis Şube Şefliği ekipleri, iş makinesi ile küçük kaya parçalarını kaldırarak yolu açtı.
Karayolları ekibi, büyük kaya parçasını parçaladıktan sonra yoldan kaldıracak.
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